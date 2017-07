Spaanse schandaalbankier dood gevonden met schotwond in borst

De 69-jarige Blesa werd in maart veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens fraude en belastingontduiking bij de oudste spaarbank van het land, de Caja Madrid. Blesa had er van 1996 tot 2009 de leiding. De bank ging uiteindelijk in 2011 op in de bankenfusie Bankia. Die bank moest later worden genationaliseerd. Dat kostte de Spaanse overheid 18 miljard euro.

Blesa was op vrije voeten in afwachting van de afwikkeling van het hoger beroep in de strafzaak. Hij kwam volgens Spaanse media aan het begin van de nacht aan op een landgoed ten noorden van de stad Córdova waar hij vaker kwam jagen. Na het ontbijt met aanwezige vrienden trok Blesa zich woensdagochtend terug.

Spookcreditcards

In dezelfde strafzaak werd Blesa's opvolger bij Bankia Rodrigo Rato, tevens ex-minister en voormalig topman van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor misbruik van de creditcards van het bedrijf. Onder de 65 bankiers die in die zaak schuldig werden bevonden, kreeg Blesa de hoogste straf. Volgens justitie in Spanje zou hij met de spookcreditcards ruim 400.000 euro hebben verdiend.