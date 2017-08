VideoDe Nederlandse speurhonden van stichting Signi mogen pas in actie komen als de Turkse politie klaar is met hun eigen zoektocht naar de vermiste Joey Hoffmann (21) uit Haaksbergen. Dat heeft het team van Signi zondagmiddag te horen gekregen in Zuid-Turkije.

De drie hondengeleiders en hun honden Paddle, Power en Salto zijn zaterdagavond aangekomen in Turkije. Ze hoopten al zondagochtend te kunnen gaan zoeken, maar dat bleek niet mogelijk. De Turkse autoriteiten willen eerst hun eigen zoekacties afronden in de heuvels rond de Turkse stad Silifke. Pas daarna mogen de Nederlanders het gebied in waar Joey op 8 juli verdween.

,,Het loopt iets anders dan we hadden bedacht”, zegt Janette Kruit (58) van Signi. ,,Ik snap het wel. Wij zijn hier vrij onverwachts naartoe gekomen en de Turken moeten nog een paar kleine stukjes afzoeken. Dat willen ze eerst afmaken.”

Pijnlijk

Volledig scherm De Nederlandse speurhonden in Turkije, waar ze op zoek gaan naar de vermiste Joey uit Haaksbergen. © ANP Het ziet er naar uit dat de Nederlanders op z’n vroegst dinsdag aan de slag kunnen. ,,We hopen maandag al iets te kunnen doen”, zegt Kruit. ,,Om 9 uur in de ochtend is er dan een overleg. De hoogste staatsambtenaar van Silifke beslist wanneer wij mogen gaan zoeken. Het liefst beginnen we natuurlijk zo snel mogelijk.”



Bij de afwachtende houding van de Turkse autoriteiten speelt mee dat de Turkse politie al ruim een week naar een spoor van Joey zoekt, óók met honden. Als zij niets vinden en de Nederlanders wel, kan dat als pijnlijk worden ervaren. ,,Begrijpelijk”, zegt Kruit. ,,Andersom zou dat ook zo zijn. Ik merk dat de Turken welwillend zijn. Ze willen dolgraag Joey vinden.”

De drie honden van vrijwilligers Kruit, Esther van Neerbos (46) en Martijn Verhoef (27) zijn getraind in het vinden van zowel levende als overleden personen. De zoekactie naar Joey wordt behoorlijk moeilijk, omdat hij al meer dan een maand is vermist. ,,Als hem iets is overkomen in dit gebied, is zijn lichaam waarschijnlijk helemaal uitgedroogd”, zegt Kruit. ,,Daardoor is er minder geur en is het een stuk lastiger voor onze honden om het lichaam te vinden.”

Daar komt bij dat het terrein erg ruig en onoverzichtelijk is. ,,Als we van de paden afgaan, komt er veel klauterwerk bij kijken”, vertelt Van Neerbos. Samen met de liaison-officer van de Nederlandse politie in Turkije hebben de hondengeleiders het gebied zondagmiddag kort verkend.

Het Signi-team heeft van de familie van Joey een shirt en schoenen meegekregen om de vermiste Haaksbergenaar te kunnen vinden. Met de geur van de kledingstukken zijn honden in staat om Joey te ruiken. Ook als hij ergens ligt begraven of in een waterput is verdwenen, kunnen de dieren hem lokaliseren.

Bloedspoor

Het belangrijkste zoekgebied is de plek waar Joey afscheid zou hebben genomen van reisgenoten Björn en Derya uit Haaksbergen. Die twee zijn voor zover bekend de laatsten die Joey levend hebben gezien. Ze kampeerden begin juli met z’n drieën op een lap grond waar Björn en Derya een huis wilden bouwen. Joey kwam mee naar Turkije om daarbij te helpen.

Eerdere zoekacties van de Turkse politie hebben tot nu toe alleen een mogelijk bloedspoor opgeleverd. Dat spoor – op een steen – is voor onderzoek naar het Turkse NFI gestuurd.