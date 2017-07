Straf Harm Fitié uit Almkerk valt lager uit: 4,5 jaar in Chinese cel

ALMKERK/CHINA - De Almkerker Harm Fitié (45) is door een rechtbank in Peking veroordeeld tot vierenhalf jaar cel. Fitié zou twee jaar geleden zijn Chinese buurman van hun gezamenlijke dakterras hebben geduwd, waarna die overleed. Fitié heeft altijd ontkend en de Nederlandse overheid had kritiek op de strafzaak.

De straf is aanmerkelijk lager dan in eerste aanleg, toen Fitié werd veroordeeld tot twaalf jaar cel. De rechter in hoger beroep zag geen bewijs voor voorbedachte rade. Hij is daarom niet veroordeeld voor dood door schuld, zoals eerder, maar voor dood door nalatigheid. Fitié, die al twee jaar vast zit, komt eind 2019 vrij.

De vriendin en vader van Fitié waren aanwezig bij de uitspraak. Na afloop van de zitting hebben zij hem voor het eerst sinds zijn arrestatie, in mei 2015, even kunnen spreken en knuffelen. Fitié mag in de cel alleen bezoek ontvangen van zijn advocaat en van medewerkers van de ambassade.

Hoewel de straf beduidend lager is dan in eerste aanleg, had zijn familie gehoopt dat Fitié nog eerder vrij zou komen. Zij hebben altijd geloofd in zijn onschuld. ,,Ik ken Harm, hij kán zoiets niet gedaan hebben’’, zei zijn vriendin Diane onlangs nog in deze krant. ,,Maar los daarvan: er is geen bewijs voor.’’