Strijd om vrijlating Jaitsen (72) uit cel VS kan nu écht beginnen

33 jaar onterecht vast?Na tientallen jaren van uitzichtloze detentie lijkt er nu een vleugje hoop te zijn voor Jaitsen Singh, de Nederlander die al 33 jaar vastzit in de Verenigde Staten vanwege de moord op zijn vrouw en dochter. Nu blijkt dat Singh mogelijk ten onrechte veroordeeld is tot 56 jaar cel doen de stichting PrisonLAW en zijn zus Sieta er alles aan om de 72-jarige man vrij te krijgen. Ze zamelen geld in voor een herzieningszaak.

Met een crowdfundingsactie is al bijna 50.000 euro opgehaald. Sinds de zaak media-aandacht en bemoeienis van de Kamer kreeg is het balletje in de zaak-Singh gaan rollen. Daarom startte PrisonLAW vorige week een inzamelingsactie om de gedetineerde man vrij te krijgen middels een herzieningszaak in Amerika.

PrisonLAW heeft 60.000 euro als streefbedrag ingesteld, maar volgens Singhs advocate Rachel Imamkhan kan dat bedrag nog flink oplopen. ,,Dit proces kan jaren duren. We hebben het wel over Amerika, hè?"

Luchtje

Quote Het dossier van Singh bestaat uit 43 verhuisdozen vol papier. De privédetectives moeten – op uurtarief – de dossiers lezen en op zoek naar getuigen Advocate Rachel Imamkhan De zaak doet denken aan Romano van der Dussen, de Nederlander die jaren onterecht achter slot en grendel zat vanwege de verkrachting van een vrouw in 2003. Na twaalf jaar gevangenis werd hij vrijgesproken. Singh, die in 1986 al werd veroordeeld en volgens zus Sieta in slechte conditie is, zit echter nog vast. Mogelijk ten onrechte, zo vogelde De Volkskrant onlangs uit.



Singh zou zijn vrouw en dochter hebben laten vermoorden, maar aan die veroordeling zit een luchtje. Zo rustte de strafzaak op de verklaring van een verslaafde, die geld kreeg van de openbaar aanklager voor zijn bekentenis. De kroongetuige wilde zijn verklaring intrekken, maar overleed voordat dat officieel kon worden bekrachtigd. Singh heeft nooit schuld bekend.

Overheid

Ook de overheid zou steken hebben laten vallen bij het bijstaan van de Surinaamse Nederlander. Zo zou hij onder meer twaalf jaar van zijn detentie nauwelijks bijstand of consulair bezoek uit Nederland hebben gehad. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat hij wel degelijk hulp heeft gekregen, maar Kamerleden van tien partijen willen de onderste steen boven krijgen en eisen dat Singh naar Nederland wordt overgeplaatst.



Intussen streeft PrisonLAW naar een herzieningszaak in Amerika. Met het opgehaalde geld wil de stichting aan de hand van privédetectives in de VS nieuw bewijs boven water halen. Ook worden de donaties besteed aan onder meer het inhuren van Amerikaanse advocaten, het aanvragen van een zogeheten 'parole-procedure' en het heropenen van de strafzaak. Vanwege de complexiteit van de zaak gaat er veel tijd en geld in het onderzoek van de privédetectives zitten.



,,Het dossier van Singh bestaat uit 43 verhuisdozen vol papier”, zegt Imamkhan. ,,De privédetectives moeten – op uurtarief – de dossiers lezen en op zoek naar getuigen. Die zitten verspreid over het hele land.”

Quote Toen ik getuigen sprak, wist ik zeker dat er iets niet klopte aan de veroordeling Advocate Rachel Imamkhan

Onschuld

De advocate gelooft heilig in de onschuld van haar cliënt. De deal met de kroongetuige, het gebrek aan DNA-onderzoek met de technieken van nu: het is zomaar een greep uit de argumentatie van Imamkhan en PrisonLAW. Terwijl de zaak jarenlang op zijn gat lag, wil Imamkhan, tevens degene die Van der Dussen vrijpleitte in Spanje, met de crowdfundingsactie alles op alles zetten om Singh vrij te krijgen.