SUV-bestuurder rijdt wielrenner aan en rijdt door

In de Amerikaanse staat Mississippi is een wielrenner gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een bestuurder van een Volvo. Het incident werd op camera vastgelegd. De chauffeur reed na het ongeluk door, maar zou volgens Amerikaanse media later zijn opgepakt. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor het doorrijden na een ongeluk zonder hulp te verlenen. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis met diverse verwondingen.