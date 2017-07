Syrië: luchtaanval VS raakt gifgasdepot IS

Bij een Amerikaanse luchtaanval op Syrië is gisteravond een opslagplaats van gifgas van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) getroffen, beweert het Syrische leger. Daarbij zijn honderden mensen gedood, meldde de Syrische staatstelevisie vandaag.

Het toont volgens het leger aan dat de jihadisten van IS en groepen met banden met al-Qaeda chemische wapens hebben.

De Syrische strijdkrachten stellen dat gisteren aan het einde van de middag een aanval is gedaan door de internationale coalitie tegen IS. Doelwit was het dorp Hatla ten oosten van de stad Deir al-Zor. Daarbij is een opslagplaats met onder meer chemische wapens ontploft, aldus het Syrische leger.

Ontkennen

De Amerikaanse woordvoerder van de coalitie, kolonel John Dorrian, ontkent dat er gisteren aanvallen zijn uitgevoerd. Ook de bondgenoot van het Syrische leger, het Russische ministerie van Defensie, weet van niets. Een woordvoerder zei vandaag dat er geen informatie beschikbaar is over zo'n aanval. Rusland zou volgens hem drones naar gebied sturen om poolshoogte te nemen.

De waarnemers van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) maakten wel melding van een luchtaanval in dezelfde streek, maar die was van vandaag en niet gisteravond. Daar zouden zeven mensen zijn gedood en zeventig anderen gewond zijn geraakt.

Assad

Begin deze maand kwamen ook al zeventig burgers om door een gifgasaanval. De Syrische president Assad zou hier achter zitten. Na de aanval reageerde de VS met een luchtaanval op een militaire basis in Syrië. De Amerikanen vermoedden dat vanaf deze basis in de stad Homs de gifgasaanval werd uitgevoerd.