Syrisch legervliegtuig neergehaald bij Raqqa

Minister: Gevelbekleding Grenfell Tower ook in Engeland verboden

17:30 De gevelbekleding van de door brand verwoeste Grenfell Tower had in Groot-Brittannië niet gebruikt mogen worden op zo'n groot gebouw. ,,Ik heb begrepen dat die gevelbekleding, deze brandbare bekleding die verboden is in Europa en de VS, ook hier verboden is'', zei minister Philip Hammond (Financiën) volgens Britse media.