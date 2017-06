Temer mag van rechtbank aanblijven als president van Brazilië

De rechters van het verkiezingstribunaal in de hoofdstad Brasilia stemden met 4 tegen 3 voor het verwerpen van de beschuldigingen tegen de president.



De beschuldigingen waarover de rechters zich bogen, hadden betrekking op de verkiezingen die Temers voorganger Dilma Rousseff in het zadel hielpen. Hij was haar vicepresident en kwam aan de macht toen zij vorig jaar werd afgezet. Als de rechtbank tot de conclusie was gekomen dat er illegale financiële bijdragen in de campagnekas terecht waren gekomen, zou dat de daaruit vloeiende presidentschappen ongeldig kunnen maken.



De beslissing van de rechters volgde op een marathonzitting van vier dagen. De zaak was aangespannend door Herman Benjamin, één van de rechters. De voorzitter van het hof bracht uiteindelijk de beslissende stem uit. Hoewel hij de bewezen feiten ernstig noemde, betoogde hij dat Brazilië rust nodig heeft; het steeds maar inwisselen van de president zorgt volgens hem niet voor stabiliteit.



Temer zelf ziet de uitspraak 'als een teken dat de instellingen de goede werking van de Braziliaanse democratie blijven waarborgen'. De president looft de 'onpartijdige beslissing' van de rechtbank.



Steekpenningen

De 76-jarige Temer is sinds eind augustus president, sinds Rousseff afgezet werd vanwege het schenden van de financieringswetgeving. Hij wordt er echter zelf ook van beschuldigd smeergeld te hebben aangenomen, en is ook verwikkeld in een corruptieschandaal nadat een geluidsopname naar buiten kwam, waarop hij groen licht gaf voor betalingen aan de vroegere parlementsvoorzitter Eduardo Cunha, een getuige binnen het corruptieschandaal rond staatsoliebedrijf Petrobras.



De Braziliaanse bevolking lijkt genoeg te hebben van Temer. Tienduizenden mensen zijn de afgelopen weken de straat opgegaan in Brasilia. Er werden vernielingen aangericht in meerdere ministeries. In het ministerie van Landbouw werd brand gesticht. Temer stuurde het leger op de demonstranten af en ook dit kwam hem op veel kritiek te staan.