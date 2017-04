Terreurgroep Imam Shamil Battalion claimt aanslag Sint-Petersburg

Eerder zei een anonieme bron bij de Russische politie nog dat er gecontroleerd werd of informatie dat hij getraind is door IS in Syrië klopt. De in Kirgizië geboren Rus Djalilov zou in november 2015 naar Turkije zijn gevlogen en lange tijd in het buitenland zijn verbleven. De Imam Shamil Battalion zegt nu dat Djalilov de aanslag pleegde op basis van instructies van al-Qaida-leider Ayman al-Zawahiri. De verklaring van de vrijwel onbekende terreurgroep verscheen bij een Mauritaans persbureau en werd vertaald door monitoringsgroep SITE.