Terrorist Brussel was bekend bij politie wegens drugsdelict

Mensensmokkel Levenslang geëist tegen meedogenloze bende men­sen­smok­ke­laars

17:09 De rechtbank in Kecskemet (Hongarije) buigt zich over een van de gruwelijkste drama’s in de 'moderne' mensensmokkel. Voor vier bendeleden dreigt levenslang omdat zij in 2015 71 vluchtelingen hebben laten creperen in een koelauto.