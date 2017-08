Terroristen Cambrils wilden mensen neersteken

De groep kon hun plan echter niet uitvoeren, omdat ze te maken kregen met een politiecontrole. De terroristen uit Cambrils hadden bewust voor het late tijdstip gekozen, omdat ze wisten dat er dan veel toeristen in de haven op de been waren, aldus het onderzoek van de Catalaanse politie.



Van de leden van de terreurcel uit Ripoll zijn er volgens het dagblad acht dood, vier gearresteerd en drie op de vlucht. Naar één man is de politie nog steeds op zoek, zei woordvoerder van de politie Albert Oliva vandaag voor de lokale radio. De gezochte man is de 22-jarige in Marokko geboren Younes Abouyaaqoub, zei hij. Hij is naar alle waarschijnlijkheid degene die het busje bestuurde dat afgelopen donderdag op meer dan 100 mensen inreed op de Ramblas in Barcelona.



De gearresteerde verdachten moeten dinsdag voorkomen.