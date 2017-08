Tiener ernstig gewond door blikseminslag Franse camping

Een 15-jarige is met ernstige brandwonden en een hartstilstand naar een ziekenhuis in Tours gebracht. Het ernstig gewonde slachtoffer verkeert volgens Franse media in kritieke toestand.



Voor diverse Franse departementen gold een waarschuwing voor onweer maar juist niet voor het gebied van het ongeval, het departement Vienne. De jongeren werden overrompeld door de plotse onweer dat rond zeven uur 's avonds losbarstte.



Twee tienermeisjes zijn in een ziekenhuis in Poitiers opgenomen met onbekende verwondingen. De vijf anderen hadden last van hun oren door de knal. De jongeren brachten een week door in een recreatiecentrum. Ze waren op sportkamp.



,,De ouders van de slachtoffers zijn geïnformeerd en worden verwelkomd door het medische team van Poitiers ziekenhuis'', aldus de prefectuur. Er is ook een medisch-psychologische team opgezet.