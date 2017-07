Tiener opgepakt voor vijf zuuraanvallen in 1,5 uur tijd in Londen

Londen is gisteravond opgeschrikt door vijf aanvallen met een bijtend zuur in 1,5 uur tijd. Ze werden uitgevoerd door twee mannen op een bromfiets. Een van de slachtoffer is er ernstig aan toe. De politie heeft een tiener opgepakt, melden Britse media.

De twee sloegen toe in Hackney, Stoke Newington en Islington, in het noordoosten van Londen. Het eerste slachtoffer was een bromfietser van 32. De aanvallers kwamen even voor half elf opeens naast hem rijden en gooiden een bijtend zuur in zijn gezicht. Vervolgens stalen ze zijn brommer en gingen ze ervandoor.

Een kwartier later kwam een oproep binnen voor een man die in Islington ook zuur in het gezicht had gekregen van twee mannen op een bromfiets. En nog een kwartier later sloegen de twee opnieuw toe. Deze keer was opnieuw een voetganger het doelwit. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn verwondingen vielen mee.

Erg aan toe

Weer een kwartier later kreeg de politie opnieuw een oproep voor een overval waarbij een zuur was gebruikt, deze keer in Stoke Newington. Het slachtoffer - dat het zuur ook in zijn gezicht had gekregen - was er deze keer erg aan toe.

De vijfde aanval gebeurde even verderop, nog een kwartier later. De daders herhaalden daarbij wat ze bij de eerste aanval hadden gedaan: ze gingen naast een bromfietser rijden, gooiden zuur in zijn gezicht en gingen er met zijn brommer vandoor. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Schotland Yard heeft intussen een tiener opgepakt. Hij wordt beschuldigd van het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel en beroving.