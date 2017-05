Toch akkoord over militair hoofdkwartier EU

LIVE LIVE: Auto rijdt in op voetgangers Times Square, zeker een dode

18:36 Een automobilist in New York heeft met grote snelheid minstens dertien voetgangers geraakt op Times Square. De politie heeft de omgeving vergrendeld. Er zou één dode zijn gevallen. Volgens de NYPD is er geen sprake van terrorisme. De automobilist zou al twee keer eerder gepakt zijn voor rijden onder invloed.