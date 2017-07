Trump benoemt Pete Hoekstra (63) tot ambassadeur VS in Nederland

Als 3-jarige verhuisde Hoekstra (toen nog Piet) vanuit Groningen naar Michigan. Hij was een van Trumps kandidaten voor de functie van CIA-directeur. Hoekstra werd het niet, maar geldt nog steeds als informeel adviseur van de Amerikaanse president en zijn regering.



Hoekstra, die eerder actief was in de Tea Party, staat bekend als aartsconservatief. Zo is hij tegen abortus en het homohuwelijk en voor de doodstraf. Dat hij ook Nederland nog steeds een warm hart toedraagt blijkt wel uit een video uit 2009 (zie hieronder) waarin hij het Huis van Afgevaardigden toespreekt over de unieke relatie van 400 jaar vriendschap tussen beide landen.



De functie van ambassadeur kwam vrij omdat Timothy M. Broas in januari 2016 ontslag nam. Hij wilde meer tijd besteden aan zijn gezin en ging terug naar de Verenigde Staten.