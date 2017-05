Trump brengt zichzelf steeds dieper in de problemen

Kan Donald Trump zijn presidentschap redden? Een hausse aan onthullingen over blunders en zelfs een potentieel misdrijf brengt hem dieper en dieper in de problemen.

Minder drama in het Witte Huis graag, verzocht Republikeins fractievoorzitter in de Senaat Mitch McConnell gisteren gefrustreerd. Een paar uur later kreeg hij de volgende aflevering in de politieke thriller die het presidentschap van Donald Trump is geworden voor zijn kiezen.

Volledig scherm President Donald Trump (L), de voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn (C), en de ontslagen FBI-directeur James Comey. © REUTERS De New York Times meldt dat Trump de later ontslagen FBI-directeur James Comey heeft gevraagd om het onderzoek naar voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur Mike Flynn te staken. Dat kan worden opgevat als obstructie van de rechtsgang – iets dat strafbaar is en voor de presidenten Nixon en Clinton tot een afzettingsprocedure leidde.



Anonieme bronnen uit kringen rond Comey vertellen over een uitgebreid memo dat Comey schreef na het bewuste gesprek in februari. Comey was geschokt en wilde vastleggen wat er was gebeurd. ,,Ik hoop dat je Flynn kan laten gaan”, zou Trump gezegd hebben nadat hij vice-president Pence en minister Sessions had gevraagd de Oval Office te verlaten. ,,Hij is een goede kerel, ik hoop dat je dit kan laten gaan.”

Schandalen

De nieuwe aantijgingen komen na een week waarin de FBI-directeur onder schimmige redenen de laan uit werd gestuurd, Trump dreigde tapes van gesprekken met Comey openbaar te maken én geheime informatie deelde met Rusland.

De president raakt zo steeds verder verstrikt in de verdenkingen van banden tussen zijn team en de Russische overheid, die in al die schandalen een rol spelen. Ze achtervolgen hem al sinds zijn campagne. Hij ontsloeg eerder Mike Flynn vanwege leugens over onoorbare contacten met de Russische ambassadeur. De volgende dag sprak hij met Comey.

Quote Dit is geen waar­heids­ge­trou­we of nauwkeurige weergave van het gesprek tussen de President en meneer Comey Het Witte Huis Het Witte Huis ontkent dat Trump het verzoek heeft gedaan. ,,Dit is geen waarheidsgetrouwe of nauwkeurige weergave van het gesprek tussen de President en meneer Comey,” meldt het. ,,Hoewel de president herhaaldelijk zijn mening heeft uitgesproken dat generaal Flynn een fatsoenlijke man is die ons land heeft gediend en beschermd, heeft de president nooit aan Comey of iemand anders gevraagd een onderzoek te beëindigen, inclusief welk onderzoek dan ook naar generaal Flynn.”

Trump verliest steun

Tot op heden wist Trump steeds overeind te blijven in situaties die elke traditionele politicus fataal waren geworden, dankzij partijgenoten die achter hem blijven staan. Maar steeds meer Republikeinen roepen nu ook op tot extra onderzoek naar het gedrag van de president.

Jason Chaffetz, de prominente Republikeinse voorzitter van een commissie in het Huis van Afgevaardigden die toezicht houdt op de werking van de regering, vroeg bij de FBI direct alle documentatie over het gesprek tussen Trump en Comey op. Hij kondigt aan memo’s desnoods met een dagvaarding boven water te willen halen. ,,Als dit waar is, roepen ze de vraag op of de president geprobeerd heeft het FBI-onderzoek naar generaal Flynn te beïnvloeden of belemmeren.”

Partijleider Paul Ryan noemt het via een woordvoerder ‘gepast’ om de memo’s op te eisen. ,,We moeten alle feiten kennen.” Andere Republikeinse Congresleden willen dat Comey publiekelijk getuigt over zijn contacten met de president.

Democraten, die nog agressiever om een onafhankelijk onderzoek naar de Ruslandkwestie vragen, fantaseren al langer over afzetting van Trump. De steun voor dat idee breidt zich wat uit. De onafhankelijke senator Angus King antwoordde gisteren op CNN ‘met tegenzin ja’ op de vraag of afzetting dichterbij komt.

Politieke aanval

Het Witte Huis presenteert de berichtgeving als een politieke aanval op de president. Zijn medestanders roepen de vraag op waarom Comey niet eerder alarm sloeg als hij meende dat Trump zijn boekje te buiten was gegaan. In een hoorzitting in de Senaat zei de plaatsvervangend FBI-directeur vorige week dat het Witte Huis zich niet bemoeid had met het bredere onderzoek naar banden tussen Trump en Rusland.