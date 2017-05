Trump heeft Arabische leiders al gerustgesteld

Obama en Clinton leken vooral in te zetten op een betere verstandhouding met Iran, de andere, sjiitische, grootmacht in het Midden-Oosten en aartsrivaal van de door Saoedi-Arabië aangevoerde soennieten. Sinds Trump is aangekomen in het Midden-Oosten laten zijn gastheren niet na hem te prijzen en te benadrukken dat ‘een nieuw tijdperk’ is begonnen. Veel soennitische landen waren bezorgd dat Amerika ze in de steek zou laten, aldus een commentator op de Arabische nieuwszender Al-Jazeerah.



Trumps anti-moslimuitspraken tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen lijken alweer vergeten of worden gerelativeerd. ‘Ach, hij zei wat hij moest zeggen om stemmen te winnen. Nu is hij president. Zijn adviseurs zullen hem uitleggen hoe de wereld in elkaar zit, wat er speelt en ze zullen hem ook uitleggen waar islam voor staat’, aldus dezelfde, vergevende, commentator van Al-Jazeera.