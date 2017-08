Trump: Historie van ons land wordt verscheurd

Door de gebeurtenissen in Charlottesville gaan steeds meer stemmen op om beelden te verwijderen die herinneren aan de Amerikaanse burgeroorlog. Het is niet bekend hoeveel beelden en monumenten er ter ere van de Confederatie in de VS zijn, dat wordt namelijk niet bijgehouden. Maar volgens een ruwe schatting zijn het er rond de 1500.



Mensen die ervoor pleiten de beelden in ere te houden, vinden in Trump hun grootste medestander. Hij meldt vandaag op Twitter het 'verdrietig' te vinden dat 'de historie en cultuur van ons geweldige land worden verscheurd met de verwijdering van onze prachtige beelden en monumenten.'



Trump vindt juist dat de beelden ervoor zorgen dat men leert van de geschiedenis. ,,Die valt namelijk niet te veranderen. Robert E. Lee, Stonewall Jackson. Wie volgt er hierna? Washington? Jefferson? Zo dom!", meldt hij in zijn kenmerkende stijl. Bovendien, vindt Trump, gaat het verwijderen van de eeruitingen ten koste van het aanzicht van de steden.