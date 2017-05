Trump: kan iemand uitleggen wat de betekenis is van covfefe?

Nederlander vast op verdenking van plannen terreurdaad

12:23 Een Nederlander moest gisteren en vandaag in Londen voorkomen op verdenking van het plannen van een terroristische actie. De 37-jarige Aweys F. woont sinds 2013 in het Verenigd Koninkrijk en zou een aanslag in Londen hebben voorbereid. Hij werd op 23 mei op Stansted Airport opgepakt.