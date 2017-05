Trump kapittelt Europa opnieuw om lage defensie-uitgaven

Vlak voor de Navo-top die om zes uur begint heeft VS-president Donald Trump opnieuw loeihard uitgehaald naar Europese landen, die in zijn ogen hopeloos te weinig aan defensie besteden. ,,Dat is niet fair tegenover de Amerikaanse belastingbetaler”, aldus Trump.

In zijn rede bij de onthulling van een monument, opgedragen aan de slachtoffers van nine-eleven, stelde Trump zonder enige terughoudendheid vast dat 23 van de 28 lidstaten ‘niet betalen wat ze zouden moeten betalen’. ,,De laatste acht jaar heeft Amerika meer betaald dan alle andere landen samen”, aldus Trump.

Inmiddels is de afgesproken ondergrens van 2 procent BNP, te bereiken in uiterlijk 2024, al niet meer genoeg om al het achterstallig onderhoud te repareren. ,,Om de Navo te moderniseren en de gaten in onze troepensterkte te dichten is meer nodig.”

Kort daarvoor had Navo-secretaris-general Jens Stoltenberg eraan herinnerd dat de aanslagen op de WTC-torens in New York, september 2001, de eerste en tot nu toe enige keer waren dat de Navo haar beroemde bijstandsartikel – ‘Een aanval op één is een aanval op allen’ – activeerde. Trump erkende dat de reactie van de bondgenoten destijds zeer daadkrachtig was.

In zijn rede vroeg Trump – ‘terrible thing’ – ook enkele momenten stilte voor de slachtoffers van de terreuraanslag in Manchester. De Britse premier May gaf geen krimp. Zij wil Trump vanmiddag persoonlijk aanspreken op gelekte informatie uit het onderzoek naar de bomaanslag in een Amerikaanse krant.

Beleefd applaus

De Navo-leiders gaven Trump een beleefd applaus. Zij weten dat de VS-president hen vanavond aan de dinertafel verder onderhoudt over hun in zijn ogen geringe financiële inspanningen. Trump wil nationale plannen waarin elke lidstaat elk jaar zijn defensie-uitgaven vastlegt, en ook wil hij dat de 23 wanbetalers in elk geval vanaf nu elk jaar hun defensie-uitgaven opvoeren.

Het antwoord van Rutte zal zijn dat de neergaande lijn is omgebogen en Nederland zijn defensie-uitgaven al heeft opgevoerd. De rest is in handen van de kabinetsonderhandelaars, en daarvan, aldus Rutte, ‘ga ik de president niet alle details vertellen’.