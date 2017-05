Trump ook in Israël op ramkoers tegen Iran

Vanuit Jeruzalem gezien leek het lang alsof het niet slechter kon gaan in het Midden-Oosten. Langs alle grenzen brak oorlog en chaos uit. Het bondgenootschap met buurland in Egypte kwam op losse schroeven te staan na de val van de autocratische president Mubarak. Aan de grens met Syrië en Libanon in het noorden maakte het vijandige, maar voorspelbare regime van Assad plaats voor het brute geweld van Islamitische Staat en Hezbollah. En door de hele regio won aartsvijand Iran aan invloed.

In Jeruzalem werd de schuld voor de chaos vooral gelegd bij het terughoudende optreden van de Amerikaanse oud-president Barack Obama. Maar de nieuwe president Donald Trump, die deze week op staatsbezoek in Israël en de Palestijnse Gebieden is, tapt uit een ander vaatje. ,,De Verenigde Staten en Israël kunnen eensgezind zeggen dat Iran nooit atoomwapens mag bezitten en dat het onmiddellijk moet stoppen met het financieren en trainen van terreurgroeperingen," zei hij vandaag tegen de Israëlische president Rivlin. Het klonk de Israëlische premier Benjamin Netanyahu als muziek in de oren.

Ramkoers

Trump is al dagen op ramkoers tegen Iran. Hij begon zijn eerste buitenlandse reis als Amerikaans staatshoofd afgelopen weekend in Saudi-Arabië, de eeuwige rivaal van Iran, waar hij - naar verluidt - de grootste wapendeal in de Amerikaanse geschiedenis sloot. Vandaar vloog hij maandag naar Israël en de Palestijnse Gebieden, waar gespannen werd uitgekeken naar zijn bezoek. Hoewel Trump tijdens zijn verkiezingscampagne zeer uitgesproken was in zijn steun aan Israël, leek hij de afgelopen maanden zijn verkiezingsbeloftes aan de Joodse Staat te zijn vergeten. Veel Israëliërs vreesden zelfs een onaangename verrassing, nadat Trump meermaals openlijk kritiek leverde op de bouw van joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

Rode lopers

Maar uiteindelijk werd de soep niet zo heet gegeten. Trump werd met alle egards ontvangen in Jeruzalem. De rode lopers waarover de Amerikaanse president en zijn glamoureuze vrouw Melania liepen werden voortdurend schoongemaakt, zodat zelfs het kleinste veegje niet meer te zien was. Het centrum van Jeruzalem was volledig afgesloten met wegversperringen en checkpoints. Duizenden Israëlische ambtenaren en zwaarbewapende politieagenten werkten zich in het zweet om het bezoek probleemloos te laten verlopen. ,,Steeds meer van Israëls Arabische buurlanden realiseren zich dat Iran een gedeelde dreiging vormt. Daarover bestaat grote consensus in de islamitische wereld," zei Trump.

Het is precies dit argument dat de langzittende Israëlische premier Netanyahu probeert te verkopen. De overeenkomst die Trumps voorganger Obama sloot over Irans nucleaire programma was voor Netanyahu een ware nachtmerrie. Jarenlang probeerde hij de overeenkomst op alle mogelijke manieren te dwarsbomen. Israël zocht de afgelopen jaren in het geheim toenadering tot soennitische Arabische landen waarmee het geen diplomatieke relaties onderhoudt om een coalitie tegen het sjiitische Iran te smeden.

Die plannen kunnen duidelijk op Trumps goedkeuring rekenen. Maar de Iraanse president Rouhani reageerde behoudend op de dreigende taal van Trump. ,,We wachten tot deze regering beschaafd wordt. Hopelijk keert de rust snel terug."



Klaagmuur

De Amerikaanse president had nog een andere geste in petto voor Israël. In de oude stad van Jeruzalem bezocht hij, met een zwarte keppel op zijn hoofd, als eerste zittende Amerikaanse president de Klaagmuur, de heiligste plek in het Jodendom. Tot op het laatste moment bleef onzeker of Trump, wiens schoonzoon en dochter Ivanka orthodox-joods zijn, de plek zou bezoeken. De Klaagmuur staat immers in Oost-Jeruzalem, dat door de internationale gemeenschap wordt beschouwd als illegaal door Israël bezet. Maar Trump hield het bezoek in de religieuze sfeer, en stopte zoals de traditie het voorschrijft een briefje in de muur.