Trump op de vingers getikt na zeer beledigende twittertirade

Trump richtte zijn pijlen donderdag op de presentatoren van ,,het slecht bekeken'' MSNBC-programma Morning Joe, omdat hij had gehoord dat in de show ,,nare dingen'' over hem worden gezegd. Hij noemde presentatrice Mika Brzezinski op Twitter ,,laag I.Q. Geschifte Mika''.



De president voegde toe dat Brzezinski 'zwaar aan het bloeden was door een facelift' toen ze rond de jaarwisseling een van zijn resorts bezocht. Haar medepresentator Joe Scarborough kreeg van de president de bijnaam 'Psycho Joe', Joe de psychopaat.