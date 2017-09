Trump schaft wet voor bescherming illegale kinderen af

Vluchtelingen overleven 1000 km in nauwe holte

18:54 Geperst in een nauwe holte van 30 centimeter hoog in het laadruim van een kleine vrachtwagen hebben acht vluchtelingen een 1000 kilometer lange tocht overleefd. Ze werden uiteindelijk door de Duitse politie in het Beierse Waidhaus bij een controle ontdekt en bevrijd. De 41-jarige bestuurder van de truck uit Roemenië is gearresteerd.