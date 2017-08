Trump stuurt met tegenzin extra troepen naar Afghanistan

Trumps nieuwe strategie voor Afghanistan omvat zo’n 4000 extra militairen. Ook richt de president van de VS zijn pijlen op Pakistan, maakte hij bekend in een beheerste toespraak vanaf de militaire basis Fort Myer. Veel Afghaanse Taliban-strijders vinden een veilig heenkomen in Pakistan. Trump wil nieuwe druk uitoefenen om te zorgen dat het buurland daar een einde aan maakt.

Het is niet de bedoeling van Afghanistan een land naar Amerikaans, democratisch model te maken, verzekerde Trump, die nog campagne voerde als de kandidaat die niets moest hebben van militaire bemoeienis in het buitenland. ,,We bouwen geen naties op, we doden terroristen.”

Nieuwe betrokkenheid

Met zijn live uitgezonden speech probeert Trump de Amerikanen warm te maken voor nieuwe betrokkenheid in een oorlog waar hij de VS ooit zo snel mogelijk uit terug wilde trekken. Voordat hij de politiek in ging bekritiseerde hij geregeld het Afghanistanbeleid van Barack Obama. Steevast was zijn boodschap dat de VS er zo snel mogelijk weg moest wezen.

,,Mijn eerste instinct was om terug te trekken,” erkende hij gisteravond. Maar zo simpel is het niet, leerde Trump als president. ,,De consequenties van een snelle exit zijn voorspelbaar en onacceptabel,” concludeerde hij. Er zou een vacuüm ontstaan waarin terreurgroepen vrij spel hebben, schetste Trump, verwijzend naar de opkomst van IS in Irak nadat de Amerikanen daar vertrokken. ,,We kunnen in Afghanistan niet de fouten herhalen die onze leiders in Irak hebben gemaakt.”

Daarmee is Trump de tweede president die ondanks beloften de VS terug te trekken uit buitenlandse oorlogen toch nieuwe verplichtingen aangaat. Barack Obama overkwam hetzelfde: in zijn verkiezingscampagne beloofde hij een einde aan de strijd in Afghanistan, maar toen hij eenmaal president was gaf hij toestemming voor enorme troepenversterkingen.

Trump bleef in zijn speech bij algemeenheden: hij zegt geen data en getallen te willen noemen om de vijand geen inzicht te geven in Amerikaanse plannen. Maar dat hij zo’n 4000 manschappen wil sturen vertelden medewerkers aan journalisten en Congresleden. Ze moeten de balans op het slagveld veranderen, zodat de Taliban naar de onderhandelingstafel worden gedwongen. Al met al verschilt Trumps strategie niet zoveel van die van voorganger Obama, die hetzelfde probeerde te bereiken.

Op dit moment zijn nog ruim 8000 Amerikaanse militairen actief in Afghanistan, naast ruim 5000 NAVO-militairen. Zij adviseren en trainen voornamelijk Afghaanse collega’s. Trumps besluit brengt de legermacht niet in de buurt van de omvang op het hoogtepunt, toen zo’n 100.000 Amerikanen op Afghaanse bodem actief waren.

Problemen in Afghanistan

Het gaat bergafwaarts met het land. Het zwakke overheidsleger verliest steeds meer terrein aan de Taliban, de islamitische extremisten die steun verleenden aan het Al-Qaeda dat op 11 september 2001 Amerika aanviel. In reactie besloot toenmalig president George W. Bush met hulp van NAVO-bondgenoten de Taliban te verdrijven. Maar nog altijd is de groep niet verslagen. De oorlog is bijna vergeten en kreeg amper aandacht in de Amerikaanse verkiezingscampagne van 2016, maar de Taliban hadden sinds 2001 niet zoveel grondgebied in handen als nu.

Inmiddels is in Afghanistan ook een lokale tak van Islamitische Staat (IS) opgedoken. Trump liet deze groep eerder dit jaar bombarderen met een extreem zwaar explosief, waarmee hij al liet zien dat hij bereid is keihard in te grijpen in Afghanistan. De non-interventionist uit de campagne is daarmee haast verdwenen. Trump vuurde ook al raketten af op een luchtmachtbasis in Syrië, dreigt hij met militaire actie tegen Noord-Korea en kwam eerder deze maand totaal onverwacht met de mogelijkheid op de proppen om het Amerikaanse leger te laten ingrijpen in Venezuela.