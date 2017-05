Trump swingt kritiekloos mee bij Saoedische zwaardendans

Donald Trump lijkt zaterdag flink te hebben genoten van de ontvangst in Saoedi-Arabië op de eerste stop van zijn eerste buitenlandse reis als Amerikaans president. Twee jaar geleden was hij nog uitgesproken kritisch over het gedrag van zijn voorganger in Saoedi-Arabië, toen Michelle Obama geen hoofddoek droeg en Barack Obama een buiging leek te maken voor de koning. Nu lopen de vrouwen in zijn eigen familie er onbedekt rond, deed hij iets dat op een dansje leek en zelfs iets dat op een buiging leek.

Na een nachtvlucht werd Trump zaterdag op het vliegveld ontvangen door koning Salman, een eer die Obama bij zijn laatste bezoek niet ten deel viel. Samen met zijn vrouw Melania daalde de Amerikaanse president de vliegtuigtrap af. Bij Trumps aankomst gaven militaire gevechtsvliegtuigen een luchtshow, met rood-wit-blauwe rook.

Melania Trump ging gekleed in een bedekkend broekpak met een gouden riem en later in een lange jurk, maar droeg haar haar los. Ook Trumps dochter Ivanka Trump is mee op staatsbezoek en droeg haar haar los. Ook andere westerse vrouwen droegen de afgelopen jaren geen hoofddoek bij staatsbezoeken, onder wie Angela Merkel en Michelle Obama. Twee jaar geleden foeterde Trump daar nog over op Twitter: ‘Veel mensen vinden het geweldig dat mevrouw Obama weigerde een hoofddoek te dragen in Saoedi-Arabië, maar ze waren beledigd. We hebben genoeg vijanden.’

Bij een ceremonie op zaterdag kreeg Trump van de Saoedische koning de Abdulaziz-al-Saud-medaille, de hoogste onderscheiding. Om te zorgen dat de 81-jarige koning die de nek van de lange president kon doen, moest Trump wat voorover buigen. Dat leidde in Amerikaanse media meteen tot speculaties of dit nu een buiging was of niet. Tijdens zijn eerste jaar als president kwam Obama onder vuur te liggen nadat hij leek te buigen voor de toenmalige Saoedische koning, Abdullah. Toen twitterde Trump daar minachtend over.