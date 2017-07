Trump tegen Franse first lady: wat ben je fit

Amerikaan laat met grasmaaier zien wat hij van buren vindt en Google zag het

13 juli Een Amerikaan heeft wel heel erg zijn best gedaan om de wereld te laten weten wat hij van zijn buren vindt. In zijn achtertuin in de staat Washington heeft hij het woord 'ahole' gemaaid, met een pijl naar het huis achter hem. Zo groot, dat het aanvankelijk alleen te zien was vanuit de lucht.