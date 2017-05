'Trump trekt zich terug uit klimaatverdrag Parijs'

Het is nog onduidelijk hoe het Witte Huis de Amerikaanse deelname aan het klimaatpact wil opzeggen. Er wordt momenteel onderzocht of de Amerikanen zich meteen terugtrekken, wat zo'n drie jaar in beslag gaat nemen. Een andere optie is om te stoppen met het klimaatverdrag van de Verenigde Naties. Dat is volgens de nieuwssite een sneller proces, maar wel extremer.