Trump wil graag bezoekje brengen aan Noord-Koreaanse dictator

,,Onder de juiste omstandigheden zou ik zeer vereerd zijn om Kim Jong-un te ontmoeten'', zei Trump. ,,Dat zul je de meeste politici nooit horen zeggen.''



In een interview met CBS probeerde Trump afgelopen zondag nog begrip op te brengen voor de positie waarin Kim zich bevindt. ,,Mensen vragen zich af of Kim wel goed bij zijn hoofd is. Ik heb geen idee, maar hij was maar 26 of 27 jaar oud toen zijn vader overleed. Daarnaast heeft hij te maken met heel moeilijke types, met name zijn generaals.'' Trump noemde Kim daarom een 'slimmerik'.



Woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer floot de president echter afgelopen avond terug. Volgens Spicer zijn de omstandigheden er niet naar. ,,We moeten eerst zien dat hun provocatieve gedrag drastisch vermindert.''

Ontdooien

De recent verder bekoelde relatie tussen Amerika en Noord-Korea zou echter wel een warm bezoek kunnen gebruiken. Zo zei expert Remco Breuker vorige maand dat een militaire confrontatie tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten onvermijdelijk is. ,,Ik zie niet hoe dit gaat eindigen zonder een militaire confrontatie. Op de schaal van escalatie bereiken we het punt waarop de ellende ontstaat’’, aldus de professor Koreaanse Studies. De twee landen leven op gespannen voet door onder meer de vele schietoefeningen en raketlanceringen die Noord-Korea uitvoert in de buurt van Zuid-Korea.