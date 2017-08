Trump: Witte Huis is een bouwval

Het sportmagazine schrijft over Trumps voorliefde voor golf. Tegen leden van zijn exclusieve resorts zou hij hebben gezegd dat hij liever daar verblijft dan in het Witte Huis in Washington. Dat is ‘a real dump’, oftewel: een bouwval. In de weekends reist de Amerikaanse president af naar zijn hotels met golfbanen in New Jersey en Florida. Volgens Sports Illustrated, dat ook op de website golf.com publiceert, heeft hij sinds zijn aantreden 20 procent van zijn tijd in zijn resorts doorgebracht. Het magazine analyseert overigens dat Trump geen slechte golfer is.