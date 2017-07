‘Trump zet nieuwe communicatieadviseur al na tien dagen uit functie'

Scaramucci zou moeten opstappen op verzoek van de nieuwe stafchef van de president, generaal John Kelly, melden Amerikaanse media. Kelly maakte op zijn eerste werkdag direct duidelijk dat hij vanaf nu de leiding heeft in het door chaos en conflict beheerste Witte Huis.



Scaramucci gaf kort na zijn aantreden een omstreden en nu al legendarisch interview. Tegenover een journalist van de New Yorker dreigde hij het hele communicatieteam te ontslaan vanwege gelekte informatie en stak hij een vulgaire tirade af over zijn nieuwe collega’s in het Witte Huis. Zo noemde hij de niet veel later ontslagen stafchef Reince Priebus ‘fucking paranoïde schizofreen’.



Over een van de belangrijkste adviseurs van Trump: ,,Ik ben geen Steve Bannon. Ik probeer niet aan mijn eigen pik te zuigen.” De rijke New Yorkse investeerder meldde bovendien dat niet de stafchef, maar de president zelf zijn directe leidinggevende zou zijn in de presidentiële organisatie. Kelly wilde daar niets van weten.