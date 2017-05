Tsjechische padvindster die het in haar eentje opnam tegen neonazi krijgt bewaking

Op 1 mei was er in de Tsjechische stad Brno een bijeenkomst van een extreemrechtse groepering. In haar scouting-uniform nam de 16-jarige padvindster deel aan een tegendemonstratie. In een interview zei ze vorige week dat ze het logisch vindt dat haar stem gezien en gehoord wordt. ‘Ik vind het belangrijk. Ik denk dat jonge mensen hun mening moeten geven over zaken die spelen en hun standpunt duidelijk maken. De jeugd heeft de toekomst en ze moet die toekomst zo maken als ze wil.’