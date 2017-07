Turken bang voor Turkse vakantie

Turkse Nederlanders zijn extra op hun hoede met reizen naar Turkije nu afgelopen week iemand is opgepakt en 'landarrest' heeft. De man had Erdogan op sociale media ooit 'een dief' en 'een dictator' genoemd.

Op vakantie naar Turkije? Horecaondernemer Mustafa Senturk uit Amsterdam denkt er niet aan. Hij weet vrijwel zeker dat hij het land niet meer uitkomt. Senturk is een volgeling van Fethullah Gülen, het veronderstelde brein achter de mislukte coup van vorig jaar. De jacht op deze mensen in Turkije is zo heftig, dat Senturk geen risico neemt en veilig in Nederland blijft.

Opgejaagd wild

En hij is niet de enige. Bevriende Gülenaanhangers weten al langer dat ze opgejaagd wild zijn. In Turkije verblijven ongeveer tien Nederlanders met 'landarrest'. Zij kunnen gaan en staan waar ze willen, maar mogen het land niet uit.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de gemene deler dat deze mensen betrokkenheid bij de Gülenbeweging wordt verweten. De arrestatie van afgelopen week is anders. De man die werd ondervraagd, - en anoniem wil blijven - was juist geen Gülensymphatisant, maar aanhanger van de centrumlinkse CHP. Hij is na de ondervraging vrijgelaten, maar moet in Turkije blijven.

Kritisch geluid

De arrestatie is voor hoofdredacteur Mehmet Cerit van de Turks-Nederlandse krant De Kanttekening, voorheen Zaman Vandaag, geen verrassing. ,,Dit zat er aan te komen. Veel mensen die geen Gülenaanhanger zijn, hebben zich altijd veilig gevoeld, maar dat is niet zo.''

De arrestatie is voor Cerit het bewijs dat er gejaagd wordt op iedereen die een kritisch geluid laat horen.