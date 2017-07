Turkije arresteert weer directeur Amnesty International

Oud-minister Curaçao krijgt 80 uur taakstraf na slaan collega

5 juli De Curaçaose oud-minister van Volksgezondheid en huidig parlementariër Jacinta Constancia is vandag in Willemstad veroordeeld tot tachtig uur taakstraf. In februari sloeg ze collega Giselle Mc William tijdens een vergadering in het parlement vol in het gezicht en bedreigde ze een andere parlementariër.