Turkije laat Duitse schrijver in Spanje oppakken

update Nog steeds onduidelijkheid over vermiste 7-jarige Cadman

15:54 De zevenjarige Brits-Australische Julian Cadman, die na de aanslag in Barcelona vermist werd is nog steeds niet terecht. Spaanse media meldden eerder dat hij levend was gevonden, en ook Britse media leken dat beeld te bevestigen. Het Britse 'Foreign Office' laat nu echter aan The Guardian weten dat daarover nog niets bekend is.