Turkije pakt ruim duizend mensen op voor staatsgreep

Metroreizigers Berlijn opnieuw opgeschrikt door auto in station

11:15 Een politieachtervolging van een gestolen auto in Berlijn-Spandau is gisteravond op spectaculaire wijze geëindigd in een metrostation. De automobilist verloor de controle over het stuur waarna het voertuig met vliegende vaart de stationsingang indook en de trap af denderde. Er vielen geen gewonden.