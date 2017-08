Turks NFI onderzoekt bloedspoor in gebied waar Joey (21) verdween

Een agent vertelde donderdag al aan een verslaggever van deze krant dat er mogelijk een bloedspoor was gevonden. De leiding van de politie in de Zuid-Turkse stad Silifke bevestigt de vondst nu. Het spoor werd aangetroffen op een steen. Een forensisch bureau gaat het spoor nu onderzoeken. Twee lijkenhonden sloegen donderdag – onafhankelijk van elkaar – ook aan bij een plek waar mogelijk een lijk was verborgen. Met een graafmachine werd de plek afgegraven. Het bleek loos alarm: de enige botjes die de politie op die plek vond, waren van een dood vogeltje.

Zoekgebied uitbreiden

De politie is nu van plan om het zoekgebied uit te breiden. Op 8 juli verdween Joey uit Haaksbergen, nadat hij met reisgenoten Björn en Derya Breukers-Ün in de Turkse heuvels had gekampeerd.



Vanaf zondag zullen ook drie Nederlandse speurhonden gaan zoeken in het gebied. De honden – van de stichting Signi – komen zaterdagavond aan in Turkije. De dieren zijn getraind in het vinden van zowel levende als overleden personen.