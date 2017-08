Turkse politie denkt bij Joey aan misdrijf

In Turkije groeit het vermoeden dat de verdwenen Joey Hoffmann (21) slachtoffer is van een misdrijf. Zijn Haaksbergse vriend Björn weet mogelijk meer: hij belandde kort na de vermissing van Joey in een Turks ziekenhuis.

Politiechef Ilker Cetinkaya gooit zijn handen in de lucht. ,,Het is absoluut verdacht'', zegt hij vanachter zijn bureau in Tarsus, Zuid-Turkije. Björn Breukers (34) uit Haaksbergen, die tot afgelopen zondag was vermist, werd begin juli met ernstige verwondingen in het ziekenhuis van Silifke opgenomen. ,,Dat was kort nadat zijn vriend Joey van de radar verdween'', zegt Cetinkaya.

De onthulling werpt een nieuw licht op de raadselachtige vermissingszaak. Op 8 juli zou Joey terugkeren naar Nederland. Hij was sinds 5 juli in Zuid-Turkije met het stel Björn en Derya om hen te helpen bij de bouw van een huis. Derya liet aan familieleden weten dat ze Joey, die heimwee zou hebben, met 250 euro op zak naar het vliegveld had gestuurd. Maar daar kwam hij nooit aan.

Volledig scherm Silifke, waar Björn na de verdwijning van Joey in een ziekenhuis belandde. © Dreamstime Een dag later belandde Björn in het ziekenhuis van Silifke. Een woordvoerder van het ziekenhuis bevestigt aan deze krant dat hij 'verwondingen over zijn lichaam had, maar geen diepe snijwonden'. ,,Hij vertelde dat hij was gevallen op de rotsen bij het strand van Narlikuyu, in de omgeving van Silifke'', zegt politiechef Cetinkaya.



De artsen maakten zich zorgen: Björn bleek namelijk óók ziek. Tijdens hun vorige reis naar Turkije, in mei, stond de Haaksbergenaar een nier af aan zijn vriendin Derya. ,,Uit de onderzoeken bleek dat hij ernstig ziek was, als gevolg van de transplantatie'', zegt een ziekenhuiswoordvoerder. ,,Daarom hielden wij hem op de intensive care. Hij moest langer blijven, maar hij vertrok al na één nacht.''

Quote Deze zaak ligt zeer gevoelig, daarom doe ik er geen uitspraken over Gülsen Uludag, verbindingsofficier Nederlandse politie Björn zou hebben gezegd dat hij naar een ziekenhuis in Antalya wilde, waar afgelopen mei de transplantatie was uitgevoerd. Antalya ligt op maar liefst zeven uur rijden van Silifke. De artsen raadden hem de reis af, maar toch pikte Derya hem de volgende dag op. Ze vertrokken, maar niét naar het ziekenhuis in Antalya. Een woordvoerder laat weten dat Björn en Derya daar sinds mei niet meer zijn geweest.



Pas afgelopen zondag komt het stel weer in beeld, bij een tankstation in de buurt van Ankara. Maandagavond klopten ze aan bij de Nederlandse ambassade in de Turkse hoofdstad. De twee zouden al wekenlang hun paspoorten kwijt zijn. De ambassade was dicht: een bewaker zei dat ze de volgende ochtend terug moesten komen. Volgens een familielid van Derya zijn later alsnog twee nieuwe paspoorten aangevraagd.

Waar Björn en Derya nu zijn, is een mysterie. De Turkse politie weet het niet. ,,De Nederlandse autoriteiten hebben ons gevraagd de zaak met rust te laten'', zegt politiechef Cetinkaya. ,,Dat doen we nu ook. Nederland houdt het stel in de gaten. Vermoedelijk zullen ze Turkije snel verlaten.''

De verbindingsofficier van de Nederlandse politie in Turkije, Gülsen Uludag, wil niet zeggen of die informatie klopt. ,,Deze zaak ligt zeer gevoelig, daarom doe ik er geen uitspraken over'', laat Uludaten vanuit Ankara.

Volledig scherm Bjorn Breukers (links) en Derya Un-Breukers. © Politie

De vader van Derya, die in Tarsus woont, staat in contact met de Turkse politie. ,,Hij maakt zich grote zorgen om zijn dochter'', zegt politiechef Cetinkaya. ,,De vader moet niets van Björn hebben. Volgens hem is Björn een drugsdealer, die betrokken is bij allerlei schimmige zaakjes.''

Deze krant berichtte gisteren dat Björn - kunstenaar van beroep - een bekende is van de politie in Oost-Nederland. Hij moest in 2014 voorkomen bij de rechter vanwege drugsbezit. Of hij daarvoor werd veroordeeld, is onbekend. ,,Wij hebben al onze informatie over Björn en Derya overgedragen aan de Nederlandse politie'', benadrukt de Turkse politiebaas. ,,Ondertussen kijken we wel uit naar Joey. Hij is nog altijd vermist. Ik mag hopen dat hij ergens levend opduikt.''