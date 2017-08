Turkse politiechef: Het lijkt alsof Joey lag te slapen

Geen sporen van geweld, zoals kogelgaten, messteken of andere verwondingen. ,,Hij is vermoedelijk een natuurlijke dood gestorven. Uitdroging is goed mogelijk, vanwege de brandende zon, een gebrek aan water en mogelijk drugsgebruik. Maar zeker weten doen we het nog niet. Een misdrijf sluiten we niet uit.”



Om de doodsoorzaak van Joey definitief vast te stellen, moet de politie wachten op onderzoeksresultaten van het Turkse NFI. Die resultaten komen over twee tot drie maanden. ,,Het zou kunnen dat we een verwonding over het hoofd hebben gezien”, zegt Senocak. ,,Ook kan er sprake zijn van een verdacht hoge concentratie drugs in zijn lichaam. Dan gaan we opnieuw onderzoek doen.”



De reis van Joey Hoffmann naar Zuid-Turkije begint op 30 juni. Vanuit Haaksbergen vertrekt hij samen met het echtpaar Björn en Derya Breukers-Ün en hun hondje Bella. Het gezelschap stapt in een krakkemikkig Mercedes-busje, volgestouwd met bouwmateriaal. Björn (34) en Derya (26) willen een huis bouwen in Turkije. Joey – een meubelmaker met twee rechterhanden – is bereid om te helpen.