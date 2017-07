Turkse vice-premier naar Nederland voor herdenking mislukte couppoging

Politie op scherp in Hamburg

20:02 De politie in Hamburg staat op scherp op de vooravond van de G20-top, die daar morgen begint. Ongeveer 10.000 demonstranten zijn begonnen aan een demonstratie. Volgens de politie zijn er demonstranten die er om bekend staan geweld niet te schuwen. In totaal twintigduizend politieagenten zijn op de been om orde te handhaven.