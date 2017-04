Twee agenten neergeschoten door 'radicale islamist' op La Réunion

De twee agenten, die onderdeel uitmaken van een speciale politie-eenheid, werden in de stad Saint-Benoît de la Reunion neergeschoten. De verdachte verzette zich en opende het vuur voor hij alsnog opgepakt kon worden. De Franse inlichtingendiensten hebben het onderzoek overgenomen, omdat de man verdacht wordt van relaties met radicale islam. De man leek alleen te handelen. Bij een huiszoeking werden er wapens en ingrediënten om een molotovcocktail te maken aangetroffen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Matthias Fekl, is de moeder van de verdachte ook gearresteerd in verband met het onderzoek.

Noodtoestand

Frankrijk heeft de noodtoestand uitgeroepen na een reeks aanslagen in het land. Meest recent is de schietpartij in Parijs eerder deze maand waarbij een agent omkwam. La Réunion is een van de grootste overzeese gebieden van Frankrijk. Op het eiland wonen bijna 850.000 mensen met een mix aan religies. Omdat het eiland een departement is van Frankrijk geldt ook hier de noodtoestand, waardoor agenten meer bevoegdheden hebben.