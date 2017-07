Twee doden bij schietpartij Israëlische ambassade in Jordanië

De Jordaanse politie meldt dat voorafgaand aan de schietpartij twee Jordaniërs het zwaarbewaakte terrein van de ambassade op gingen. Israël doet geen mededelingen over het incident en verbiedt media in eigen land erover te berichten. Over het motief en de precieze toedracht zijn geen mededeligen gedaan.



In Jordanië groeide de publieke woede tegen Israël de afgelopen dagen wegens de situatie op de Tempelberg in de Oude Stad van Jeruzalem, met onder meer de Al-Aqsa-moskee. Duizenden moslims gingen eerder in de Jordaanse hoofdstad en andere steden de straat op om te protesteren tegen het plaatsen van metaaldetectoren bij het heiligdom. Veel van de zeven miljoen inwoners van Jordanië zijn van Palestijnse origine.