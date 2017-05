Tweede klacht ingediend tegen Antwerpse crèchemedewerkster

De klacht komt opnieuw van ouders die hun kindje toevertrouwden aan de kinderopvang in Schoten. De komende dagen worden nog meer ouders verhoord.



De vrouw werd zaterdag opgepakt nadat de ouders van een zes maanden oude baby aangifte hadden gedaan bij de politie. Ze besloten daartoe na de ontdekking van een bloeduitstorting op de kaak van hun dochtertje en na een bezoek aan een kinderarts. Het slachtoffertje ging vier dagen per week naar de crèche.



Het daaropvolgende onderzoek leverde voor de crèchemedewerkster uitermate belastende camerabeelden op. Op de beelden is te zien hoe ze het meisje door elkaar schudt, hardhandig een speen in haar mond duwt en ondersteboven ronddraagt.