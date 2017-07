Uitgemergelde dieren gered uit dierentuin Aleppo

OM: ex-bankier moet cel in voor moord op prostituee en verstoppen lijk

17:20 Een Zwitserse ex-bankier moet volgens de aanklagers in Zürich achttien jaar de cel in wegens moord op een prostituee. Hij had het lijk van het slachtoffer in zijn wijnkelder verstopt, nadat hij haar in een hotelkamer door verstikking om het leven bracht.