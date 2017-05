Vader verliest voogdij over kinderen na plaatsen omstreden prankvideo

Mike en zijn vrouw Heather lagen al langer onder vuur vanwege de bedenkelijke filmpjes die zij op het YouTubekanaal DaddyOFive plaatsten, dat maar liefst 760.000 volgers heeft. In de video’s zetten de ouders hun eigen kinderen voor schut op een zodanig wrede manier, dat kijkers en experts het als mishandeling zagen. Toen Mike vorige maand een filmpje online zette waarin hij een gemene grap uithaalt met zijn zoontje Cody, barstte de bom.



Cody, die sowieso vaak het mikpunt van zijn ouders is, wordt in de video beschuldigd van het knoeien van inkt op het tapijt in zijn slaapkamer. ,,Maak dat je hier bent", schreeuwt Mike kwaad tegen zijn zoon. Hij scheldt de huid van het jongetje helemaal vol. ,,Wat is dit allemaal godverdomme?" Cody weet niet dat het om nepinkt gaat en begint gelijk te huilen. ,,Dat heb ik niet gedaan. Ik zweer het!" Ook Cody’s stiefbroer Alex mag deelnemen aan de scheldtirade.