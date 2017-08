Vakantie naar Rimini draait uit op 3 jaar cel voor Amsterdamse Italiaan

Een in Amsterdam woonachtige Italiaan is opgepakt tijdens zijn vakantie in Rimini omdat hij nog ruim drie jaar de cel in moet. Hij blijkt tot tweemaal toe te zijn veroordeeld wegens sigarettensmokkel en lidmaatschap van de maffia. De man beweert volkomen verrast te zijn.

Italiaanse politieagenten overvielen de 54-jarige Sandro C. vorige week in de lobby van zijn hotel in Rimini, waar hij net vanuit Amsterdam was aangekomen. Daar hoorde C. dat de rechtbank in Bari hem in 2014 en 2015 heeft veroordeeld. In plaats van met zijn familie te genieten van een vakantie, moet hij een celstraf van drie jaar en twee maanden uitzitten.

Sandro C. beweerde van niets te weten. Hij zei dat hij al die tijd in Nederland had gewoond en nooit iets gehoord had over een veroordeling. Toch komt de arrestatie niet geheel uit de lucht vallen.

Smokkellijn

In de jaren negentig werd C. gezien als de rechterarm van zijn oom Gerardo, toen nog één van de vier grootste tabakssmokkelaars van Italië. Gerardo en Sandro C. runden een smokkellijn via Aruba, Nederland en Montenegro. Ze deden volgens Italiaanse media rechtstreeks zaken met de maffia uit het Zuid-Italiaanse Apulië.

Ook blijkt Sandro C. in 2000 al te zijn gearresteerd in zijn woning in Amsterdam. Interpol zag in de toen nog 37-jarige Italiaan een prominente smokkelaar die illegaal tabak via Nederland naar de Verenigde Staten vervoerde.

De Italiaan is sinds 2006 eigenaar van een Nederlandse BV op zijn woonadres in Amsterdam-West. Zijn Linkedinpagina vermeldt - volledig naar waarheid - dat hij zich jarenlang bezighield met de im- en export van tabaksgoederen.

Zwijgzaam

Mensen uit zijn straat in Amsterdam-West bevestigen dat er een Italiaan Sandro woont, maar zijn verder zwijgzaam. ,,Ik weet precies wat er aan de hand is, maar ga niets vertellen”, zegt één buurman.