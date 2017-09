Van kruiwagen tot taxi: hoe moslims wereldwijd hun offerdier vervoeren

Machinepistolen voor Finse politie na verhoogde terreurdreiging

16:34 De Finse politie krijgt de beschikking over machinepistolen in reactie op de verhoogde terreurdreiging in het land. Vandaag werd ook bekend dat opnieuw een verdachte in de zaak van de terroristische steekpartij in Turku is vrijgelaten. Alleen de hoofdverdachte, die direct werd opgepakt, zit nog vast.