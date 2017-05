Venezolaanse president wil burgers inzetten om grondwet te veranderen

Maduro probeert al sinds zijn aantreden als president de grondwet van 1999 aan te passen. Hij stelde gisteren tijdens een toespraak naar aanleiding van 1 mei dat hij een volksvergadering wil die bestaat uit 'arbeiders', en niet uit vertegenwoordigers van de politieke partijen. Hij hoopt zo de beschuldigingen tegen te spreken dat hij een staatsgreep zou willen plegen.



Venezuela gaat gebukt onder een politieke en economische crisis onder meer door enorme inflatie en dalende olieprijzen. Maduro's tegenstanders verwijten hem economisch wanbeleid. Volgens hen is de president verantwoordelijk voor de grote tekorten aan medicijnen en levensmiddelen. Maduro en zijn regering wijzen op hun beurt met een beschuldigende vinger richting de oppositie.



De economische crisis wordt versterkt door een politieke crisis, sinds de oppositie de meerderheid veroverde in het parlement. Sinds begin april vinden in het land regelmatig demonstraties oor en tegen de president plaats. Concrete aanleiding toen was de beslissing van het Hooggerechtshof om zichzelf de macht toe te eigenen, een maatregel ide later werd teruggedraaid.



Protesten

Gisteren vonden opnieuw protesten plaats. Demonstranten raakten slaags met de politie, die traangas inzette. Ten westen van hoofdstad Caracas probeerden zo'n 300 mensen een politieblokkade te doorbreken. Bij de protesten kwamen sinds april al 32 mensen om het leven en raakten meer dan 500 anderen gewond.



Venezuela kondigde vorige week aan uit de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) te stappen, na een lidmaatschap van meer dan 65 jaar. OAS heeft 35 lidstaten in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, en de Caraïben. Nadat 17 ministers van Buitenlandse Zaken hun zorgen hadden uitgesproken over de huidige stand van zaken in Venezuela, zegde Maduro het lidmaatschap op.