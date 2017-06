Verborgen kamer vol nazi-spullen aangetroffen in Buenos Aires

De spullen werden gevonden in de woning van een verzamelaar in Becca, een voorstad ten noordoosten van de Argentijnse hoofdstad. De naam van de verzamelaar is niet bekendgemaakt. De voorwerpen lagen in een verborgen kamer achter een boekenkast.



De autoriteiten vermoeden dat het om originelen gaat, die eigendom waren van hooggeplaatste nazi's. Er lagen onder andere vergrootglazen met foto's ernaast, waarop te zien is dat Adolf Hitler een van die vergrootglazen in zijn hand heeft.