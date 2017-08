Verdachte die vrouw voor Londense bus zou hebben geduwd weer vrij

Engelse media melden dat de in Londen wonende Amerikaan succesvol heeft aangetoond dat hij op het moment van het incident niet in de stad was, maar dat hij zich in de Verenigde Staten bevond.



Videobeelden laten zien dat de vrouw tijdens het joggen vanuit het niets een duw kreeg. Daarop viel ze vanaf de stoep gedeeltelijk op een drukke verkeersweg. Doordat de buschauffeur snel reageerde, liep de vrouw geen ernstige verwondingen op.



Het incident vond afgelopen mei plaats, maar de arrestatie liet maanden op zich wachten. Agenten arresteerden de verdachte donderdag in de wijk Chelsea na tips van het publiek. De politie is nog geen nieuwe verdachte op het spoor.