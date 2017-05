Verdachte 'racistische' treinmoorden Portland opgepakt

Volgens de lokale politie zou het helemaal uit de hand zijn gelopen nadat de man begon te schelden op twee vrouwen waarvan er één een hoofddoek zou hebben gedragen. Toen andere passagiers hem trachtten te kalmeren haalde hij plots uit met een mes. Eén slachtoffer overleed ter plaatse, een tweede later in het ziekenhuis. De derde gewonde maakt het naar omstandigheden goed, aldus de politie. De 35-jarige verdachte werd niet lang na de aanval in de nabijheid van het station aangehouden.

Doodsbang gevlucht

De politie is nog op zoek naar de beide vrouwen om wie het allemaal zou zijn begonnen. Ze zouden 'doodsbang' uit de trein zijn gevlucht. De reden van de aanval is onduidelijk. ,,De dader schold op een heleboel dingen, niet alleen maar tegen moslims”, aldus een politiewoordvoerder. Portland heeft een belangrijke moslimgemeenschap van ongeveer 50.000 gelovigen. Verschillende lokale organisaties hebben opgeroepen voor waken voor de slachtoffers.



Getuige Evelin Hernandez vertelde een lokale krant dat de man begon met racistische opmerkingen tegen de vrouwen. De drie mannen die hem tot rede trachtten te brengen werden daarop aangevallen.



Amerikaanse moslims in het hele land hebben de aanval veroordeeld. De Council on American-Islamic Relations, een van de grootste islamitische belangenorganisaties in de Verenigde Staten, riep president Trump op de toenemende agressie tegen Amerikaanse moslims te veroordelen.